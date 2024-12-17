Samsun'da polis tarafından 142,5 gram skunkla yakalanan şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Havza ilçesinde yaptıkları çalışmalarda M.Ş. (26) isimli şahsın üzerinde ve aracında 142,5 gram skunk ele geçirdi. M.Ş. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da 142,5 Gram Skunk Ele Geçirildi - Son Dakika
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