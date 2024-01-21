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Samsun'da 17 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da 17 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde, dolandırıcılık, hükümlü veya tutuklunun kaçması ve yağma suçlarından toplamda 17 yıl 5 ay hapis cezası bulunan S.A., polis tarafından yakalandı. S.A., Samsun Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Samsun\'da 17 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
21.01.2024 - 11:07,
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Samsun'da 9 ayrı suçtan hakkında 17 yıl 5 ay hspis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Recep Tokur Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma Bürosu ekipleri, dolandırıcılık, hükümlü veya tutuklunun kaçması ve yağma suçları olmak üzere toplam 9 ayrı suçtan 17 yıl 5 ay kesilmiş hapis cezası ve 3 bin 600 TL de para cezası bulunan S.A.'yı saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı. S.A., Samsun Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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