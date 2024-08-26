Samsun'da 18 yaşındaki genç evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Samsun'da 18 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Samsun\'da 18 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Samsun'un Canik ilçesinde 18 yaşındaki genç, evindeki yatağında hareketsiz halde bulundu ve hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

26.08.2024 17:33
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Samsun'da 18 yaşındaki genç evindeki yatağında ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Uludağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babasıyla birlikte kaporta dükkanında çalışan Mertcan Odacı (18), yakınları tarafından evlerinde yatağında hareketsiz halde bulundu. Olay, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Eve giden polis ve sağlık ekipleri Mertcan Odacı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Gencin cansın bedeni savcının olay yerinde incelemede bulunmasının ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da 18 yaşındaki genç evinde ölü bulundu - Son Dakika

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