Samsun\'da 18 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

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Samsun'da 18 yaşındaki genç evindeki yatağında ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Uludağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babasıyla birlikte kaporta dükkanında çalışan Mertcan Odacı (18), yakınları tarafından evlerinde yatağında hareketsiz halde bulundu. Olay, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Eve giden polis ve sağlık ekipleri Mertcan Odacı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Gencin cansın bedeni savcının olay yerinde incelemede bulunmasının ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN