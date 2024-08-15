Samsun'da 2 göçmen kaçakçısı yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy polis uygulama noktasında durdurulan bir otomobilde 3 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. 2 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

15.08.2024 17:56
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Samsun'da polisin takibi sonucu 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy polis uygulama noktasında durdurulan bir otomobilde 3 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. Olayla ilgili 2 göçmen kaçakçılığı yapan organizatör gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da 2 göçmen kaçakçısı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da 2 göçmen kaçakçısı yakalandı - Son Dakika
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