Samsun'da 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

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Samsun'da polisin takibi sonucu 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy polis uygulama noktasında durdurulan bir otomobilde 3 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. Olayla ilgili 2 göçmen kaçakçılığı yapan organizatör gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN