Samsun'da 3 Ton Yasa Dışı Midye Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Samsun'da 3 Ton Yasa Dışı Midye Ele Geçirildi

Samsun\'da 3 Ton Yasa Dışı Midye Ele Geçirildi

Samsun'da yasa dışı avcılığa yönelik operasyonda 3 ton beyaz kum midyesi ele geçirildi.

07.03.2025 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SAMSUN (İHA) – Samsun'da düzenlenen 2 ayrı baskında Çanakkale'ye sevk edilmek üzere hazırlanan yaklaşık 3 ton beyaz kum midyesi ele geçirildi. Sorumlular hakkında 150 bin 280 TL idari ceza uygulandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 6-7 Mart tarihlerinde yasa dışı midye avcılığına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonlar kapsamında düzenlenen 2 ayrı baskında Samsun'dan Çanakkale'ye sevk edilmek üzere hazırlanan yaklaşık 3 ton beyaz kum midyesi (donax trunculus) ele geçirildi. Yapılan incelemelerde, bu tür yasa dışı avcılığın Samsun'da ilk kez yapıldığı tespit edildi. Sorumlular hakkında toplam 150 bin 280 TL idari para cezası uygulanırken, ele geçirilen midyeler doğal yaşam alanlarına geri bırakıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile deniz polisi, yasaklı türlerin korunması ve su ürünleri avcılığına yönelik kontrol faaliyetlerini kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti. Deniz ekosisteminin korunması ve sürdürülebilir su ürünleri avcılığı için benzer operasyonların devam edeceği de bildirildi.

Deniz ekosistemine büyük tehdit

Beyaz kum midyesi, özellikle Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında yaygın olarak bulunan, deniz ekosistemi için büyük öneme sahip bir tür. Filtre beslenme yöntemiyle sudaki plankton ve organik maddeleri süzen bu midyeler, aşırı ve kontrolsüz avcılık nedeniyle tehdit altına girebiliyor. Bu durum yalnızca midyelerin değil, onlara bağımlı yaşayan diğer deniz canlılarının da ekosistemden olumsuz etkilenmesine yol açabiliyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Denizcilik, Operasyon, Çanakkale, 3-sayfa, Sağlık, samsun, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da 3 Ton Yasa Dışı Midye Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AB’ye mesaj: Avrupa güvenliği Türkiye ile planlanmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye mesaj: Avrupa güvenliği Türkiye ile planlanmalı
13:10 Minibüste yaşayan adama kaçan 4 çocuk annesi kadının anlattıkları pes dedirtti Minibüste yaşayan adama kaçan 4 çocuk annesi kadının anlattıkları pes dedirtti
11:32 Devlet hastanesinde büyük skandal Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu Devlet hastanesinde büyük skandal! Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu
11:17 Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi
10:40 Ece Gürel’in ölüm nedeni belli oldu Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu
18:21 Galatasaray’ı yıkan haber: Victor Osimhen’in yeni takımını duyurdular Galatasaray'ı yıkan haber: Victor Osimhen'in yeni takımını duyurdular
18:17 AK Parti Milletvekili Metiner’den Demirtaş görüşmesi sonrası dikkat çeken sözler AK Parti Milletvekili Metiner'den Demirtaş görüşmesi sonrası dikkat çeken sözler
17:59 Trump, Zelenskiy’nin kuyusunu kazmaya başladı Koltuğunu alması için iki isimle gizlice görüştü Trump, Zelenskiy'nin kuyusunu kazmaya başladı! Koltuğunu alması için iki isimle gizlice görüştü
17:59 Facianın eşiğinden dönüldü: İçinde 4 çocuk varken cayır cayır yandı Facianın eşiğinden dönüldü: İçinde 4 çocuk varken cayır cayır yandı
17:47 ’Sık lan buna’ deyip, polis memurunu öldürmesini istemiş 'Sık lan buna' deyip, polis memurunu öldürmesini istemiş
17:35 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes ile anlaşma sağlandı İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes ile anlaşma sağlandı
17:34 Sinop’taki heyelan paniği: 2 kişi saatler sonra kurtuldu Sinop'taki heyelan paniği: 2 kişi saatler sonra kurtuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 13:31:16. #7.12#
SON DAKİKA: Samsun'da 3 Ton Yasa Dışı Midye Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.