Samsun'da Ağustos'ta 1078 Kaza, 7 Ölü - Son Dakika
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Samsun'da Ağustos'ta 1078 Kaza, 7 Ölü

Samsun\'da Ağustos\'ta 1078 Kaza, 7 Ölü

Samsun'da Ağustos'ta 1078 trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti, 827 kişi yaralandı.

14.09.2024 10:35
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Samsun'da 2024 Ağustos ayında polis bölgesinde meydana gelen bin 78 trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti, 827 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre trafikte kural tanımayan ve tedbirlere uymayan sürücü ve vatandaşlar 2024 yılının Ağustos ayında da birçok acının yaşanmasına yol açtı. Ağustos ayında Samsun'da 535'i ölümlü-yaralamalı ve 543'ü maddi hasarlı toplamda bin 78 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 7 kişi hayatını kaybetti, 827 kişi yaralandı.

Türkiye genelinde 304 kişi öldü

Türkiye genelinde Ağustos ayında 57 bin 783 kaza meydana geldi. Bu kazaların 250'si ölümlü kaza olarak kayıtlara geçti. Kazalarda 304 kişi hayatını kaybetti, 40 bin 321 kişi yaralandı. Türkiye genelinde ölümlü-yaralanmalı trafik kazasına karışan araçların cinsine bakıldığında ise 905'ini bisiklet, 5'ini at arabası, 3 bin 756'sını motorlu bisiklet, 9 bin 674'ünü motosiklet, 20 bin 364'ünü otomobil, 813'ünü minibüs, 5 bin 611'ini kamyonet, 674'ünü kamyon, 775'ini çekici, 599'sini otobüs, 438'ini traktör, 20'sini arazi taşıtı, 78'ini özel amaçlı, 44'ünü iş makinesi, 28'ini ambulans, 14'ünü tanker, 2'sini tren, 15'ini tramvay ve 771'ini diğer araçlar oluşturdu.

2023 Ağustos'ta 4 kişi ölmüştü

Samsun'da 2023 yılı Ağustos ayında polis bölgesinde ise 947 kaza meydana gelmiş ve bu kazalar sonucunda 4 kişi ölmüş, 774 kişi yaralanmıştı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Ağustos'ta 1078 Kaza, 7 Ölü - Son Dakika

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