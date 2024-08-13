Samsun'da anız yangını: 150 dekar alan zarar gördü
SAMSUN - Samsun'un Havza ilçesinde çıkan anız yangınında 150 dekar alan zarar gördü.
Yangın, Kıroğlu Mahallesi kırsalında meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza Bölge İtfaiye Grup Amirliği ve Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Yangın, ekili tarım alanlarına ve ormanlık bölgeye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Söndürme çalışmalarının ardından ekipler zarar gören ormanlık alanlarda soğutma çalışmaları gerçekleştirdi.
Yangın sonucunda 150 dekar alan zarar gördü.
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