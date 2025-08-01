Samsun\'da Araç Çalan Şahıs Polisten Kaçamadı

Samsun'da kendisine olan borcunu ödemediği gerekçesiyle mesai arkadaşının aracını alıp kaçan şahıs, polis kovalamacasıyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde bir inşaata dış mantolama işinde çalışan Ağrılı O.G.(35), alacak verecek yüzünden mesai arkadaşı Erzurumlu Y.E.'nin (26) park halindeki otomobilini çaldı. Aracının çalındığını fark eden Y.E. polise şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kısa sürede çalıntı aracın yerini tespit edip peşine düştü. Polisin dur ihtarına uymayıp kaçmayı sürdüren O.G., kovalamacası sonucu Havza ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Y.E., inşaattaki pantolonun cebinden aracın anahtarını alan O.G.'nin hırsızlık yaptığını söyledi.

O.G. ise, "Alacağım vardı. Vermeyince aracını alıp kaçtım. Anahtar aracın üzerindeydi. Araçla Amasya'daki arkadaşlarımın yanına gidiyordum" dedi.

Polisteki sorgusu tamamlanan O.G., adliyeye sevk edildi. - SAMSUN