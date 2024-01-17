 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Samsun'da araçlardan mazot çalan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da araçlardan mazot çalan 2 kişi yakalandı

Samsun'da geceleyin park halindeki araçlardan mazot çalan 2 kişi, devriye gezen polisleri dikkati sayesinde bidonlar içinde çalıntı mazot, elektrikli mazot çekme aparatı ve uyuşturucu ile yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi.

17.01.2024 - 02:15,
Abone Ol

Samsun'da araçlardan mazot çalan 2 kişi devriye gezen polisin dikkati sayesinde yakalandı

SAMSUN - Samsun'da geceleyin park halindeki araçlardan mazot çalan 2 kişi, devriye gezen polisleri dikkati sayesinde bidonlar içinde çalıntı mazot, elektrikli mazot çekme aparatı ve uyuşturucu ile yakalandı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde gece yarısı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy ilçe polisi yaya olarak devriye gezerken şüphe üzerine bir otomobili durdurdu ve içinde arama yaptı. Aracın bagajında elektrikli mazot çekme aparatı, 2 bidon içinde 60 litre mazot ve aracın ön koltuğunda 21 adet sentetik ecza adlı uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan H.M.G. ve R.A. gözaltına alındı. Polis gözaltına alınan şahısların 2 ayrı araçtan mazot çaldıklarını tespit etti. Polisteki sorgusu tamamlanan H.M.G. ve R.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Samsun\'da araçlardan mazot çalan 2 kişi yakalandı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Tekkeköy, Samsun, Güvenlik, Hırsızlık, Adliye, Uyuşturucu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da araçlardan mazot çalan 2 kişi yakalandı - Son Dakika


23:41
Pakistan, İran'dan yapılan füze saldırısına sert tepki gösterdi Pakistan, İran'dan yapılan füze saldırısına sert tepki gösterdi
23:32
İsrail ve Hamas, İsrailli esirlere ilaç ve Gazze'ye ek insani yardım sağlanması konusunda uzlaştı İsrail ve Hamas, İsrailli esirlere ilaç ve Gazze'ye ek insani yardım sağlanması konusunda uzlaştı
23:04
Çaycı Hüseyin imaj değiştirdi, yeni halini kimse tanıyamadı Çaycı Hüseyin imaj değiştirdi, yeni halini kimse tanıyamadı
22:48
Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Eyüpspor'u kupadan eledi Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Eyüpspor'u kupadan eledi
22:32
THY'nin Frankfurt ve Münih seferleri iptal edildi THY'nin Frankfurt ve Münih seferleri iptal edildi
21:58
Emeklilere ek zammın açıklanmasının ardından e-devlet çöktü Emeklilere ek zammın açıklanmasının ardından e-devlet çöktü
21:12
İran, Pakistan'daki militan grubunu füzelerle vurdu İran, Pakistan'daki militan grubunu füzelerle vurdu
20:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na ara verip ilk Türk uzay yolcusuyla görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na ara verip ilk Türk uzay yolcusuyla görüştü

Son Dakika
23:41 Pakistan, İran'dan yapılan füze saldırısına sert tepki gösterdi
23:32 İsrail ve Hamas, İsrailli esirlere ilaç ve Gazze'ye ek insani yardım sağlanması konusunda uzlaştı
23:04 Çaycı Hüseyin imaj değiştirdi, yeni halini kimse tanıyamadı
22:48 Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Eyüpspor'u kupadan eledi
22:32 THY'nin Frankfurt ve Münih seferleri iptal edildi
21:58 Emeklilere ek zammın açıklanmasının ardından e-devlet çöktü
21:12 İran, Pakistan'daki militan grubunu füzelerle vurdu
20:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na ara verip ilk Türk uzay yolcusuyla görüştü
20:44 CHP lideri Özgür Özel'den emekliye yüzde 5 ek zam gelmesine ilişkin ilk sözler
20:41 Shell, Kızıldeniz üzerinden yapılan sevkiyatları askıya aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 02:42:57. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da araçlardan mazot çalan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement