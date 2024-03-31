Samsun\'da Araçta Uyuşturucu Ele Geçirildi, 3 Kişi Gözaltına Alındı

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Samsun'da bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucu Kavak ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde K.D., N.G. ve Y. G. isimli şahısların araçlarında arama yaptı. Yapılan aramada 132 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan soruşturma başlatıldı. - SAMSUN