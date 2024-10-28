Samsun\'da Aranan Hükümlü Yakalandı

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Samsun'da 23,5 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

SAMSUN - Samsun'da 23 yıl 6 ay hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde S.Ç. yakanarak gözaltına alındı. Yapılan araştırmalada S.Ç.'nin "Birden fazla kişi tarafından silahla yağma ve hırsızlık" suçlarından 23 yıl 6 ay hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı. Samsun Adliyesine sevk edilen S.Ç., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.