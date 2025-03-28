Samsun'da Bayram Öncesi Trafik Denetimleri Artırıldı - Son Dakika
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Samsun'da Bayram Öncesi Trafik Denetimleri Artırıldı

Samsun\'da Bayram Öncesi Trafik Denetimleri Artırıldı

Samsun'da Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimleri artırıldı, sürücüler bilgilendirildi.

28.03.2025 16:42
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Samsun'da Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimleri artırıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan bayram öncesi Samsun- Ankara Karayolu Polis Uygulama Noktası'nda müşterek trafik denetimi gerçekleştirdi. Yola çıkan sürücüler, emniyet kemeri kullanımı, hız sınırları ve trafik kurallarına uyum konusunda bilgilendirildi. Yetkililer, trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla bu tür uygulamaların aralıksız devam edeceğini vurgularken, sürücülerin trafik kurallarına tam uyum göstermelerinin hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

Trafik uygulamasına katılan sürücüler de denetimlerin trafik güvenliğini sağlamak adına önemli olduğunu belirterek, uygulamalardan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Bazı sürücüler, bilinçlendirme çalışmaları sayesinde trafik kurallarına uyma konusunda daha fazla hassasiyet gösterdiklerini dile getirdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Bayram Öncesi Trafik Denetimleri Artırıldı - Son Dakika

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