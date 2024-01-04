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Samsun'da polis ekipleri binlerce gence uyuşturucu bağımlılığı hakkında bilgilendirme yaptı - Son Dakika
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Samsun'da polis ekipleri binlerce gence uyuşturucu bağımlılığı hakkında bilgilendirme yaptı

Samsun'da polis ekipleri tarafından düzenlenen etkinliklerde, uyuşturucu madde bağımlılığı ve zararları konusunda gençlere bilgilendirme yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri, gençleri uyuşturucu bataklığına düşmekten korumak ve uzaklaştırmak amacıyla eğitimler verdi. Toplamda 6 etkinlikte 920 kişiye bilgilendirme yapıldı.

Samsun\'da polis ekipleri binlerce gence uyuşturucu bağımlılığı hakkında bilgilendirme yaptı
04.01.2024 - 11:06,
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Samsun'da polis ekiplerince bir gün içinde bine yakın gence uyuşturucu madde bağımlılığı ve zararları anlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında gençlere yönelik farkındalık oluşturmak ve onları uyuşturucu bataklığına düşmekten korumak ve uzaklaştırmak için eğitimler veriliyor. Bu çerçevede 3 Ocak Çarşamba günü Canik ilçesi Meşe Camii Kur'an Kursu'nda 35 kişiye, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde 3 etkinlikte toplam 515 öğrenciye, Atakum ilçesi Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde 2 oturumda 370 kişiye olmak üzere 6 etkinlikte toplam 920 kişiye bilgilendirme yapıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da polis ekipleri binlerce gence uyuşturucu bağımlılığı hakkında bilgilendirme yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da polis ekipleri binlerce gence uyuşturucu bağımlılığı hakkında bilgilendirme yaptı - Son Dakika
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