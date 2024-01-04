Samsun\'da polis ekipleri binlerce gence uyuşturucu bağımlılığı hakkında bilgilendirme yaptı

Samsun'da polis ekiplerince bir gün içinde bine yakın gence uyuşturucu madde bağımlılığı ve zararları anlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında gençlere yönelik farkındalık oluşturmak ve onları uyuşturucu bataklığına düşmekten korumak ve uzaklaştırmak için eğitimler veriliyor. Bu çerçevede 3 Ocak Çarşamba günü Canik ilçesi Meşe Camii Kur'an Kursu'nda 35 kişiye, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde 3 etkinlikte toplam 515 öğrenciye, Atakum ilçesi Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde 2 oturumda 370 kişiye olmak üzere 6 etkinlikte toplam 920 kişiye bilgilendirme yapıldı. - SAMSUN