Samsun\'da Çocuklara Pornografik Görüntü Gönderen 3 Kişi Yakalandı

Samsun'da internet üzerinden çocuklara pornografik görüntü gönderen 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da kendilerinin yaşlarını küçük olarak gösterip internet ortamında sosyal medya hesaplarından tanıştıkları çocuklar ile porno görüntüler paylaştıkları tespit edilen 3 kişinin yakalanmasına yönelik Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde operasyon düzenledi. Atakum ve Canik ilçelerinde yapılan operasyonlarda internet üzerinden çocuklara pornografik görüntü gönderdikleri tespit edilen E.B. (43), T.G. (22) ve O.Ç. (22) yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada dijital materyellere incelenmek üzere el konuldu.

Polisteki sorguları tamamlanan E.B., T.G. ve O.Ç. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. E.B. ve O.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, T.G. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN