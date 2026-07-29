Samsun'da Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
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Samsun'da Dolandırıcılık Operasyonu

Samsun\'da Dolandırıcılık Operasyonu
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Samsun'da polis kılığına giren dolandırıcı, 1.5 milyon lira değerindeki altın ve parayla yakalandı.

Samsun'da telefonda kendilerini 'polis' olarak tanıtarak 48 yaşındaki bir vatandaşı yaklaşık 1 milyon 500 bin lira dolandıran şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla para ve ziynet eşyalarının tamamıyla birlikte yakalandı.

Olay, Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, 48 yaşındaki vatandaşa kimlik bilgilerinin bir suç örgütü tarafından kullanıldığını öne sürerek korku ve panik yaşattı. Şüpheliler, sözde yürütülen soruşturma kapsamında evde bulunan ziynet eşyaları ile nakit paranın incelenmesi gerektiğini söyleyerek, mağdurun yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerindeki altın ve parasını ikametine gelen kişiye elden teslim etmesini sağladı.

İhbar üzerine harekete geçen Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucunda para ve altınları teslim alan kişinin M.C. (25) olduğunu tespit etti. Şüphelinin Çorum'da bulunduğunun tespit edilmesi üzerine Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli operasyon düzenlendi.

Operasyonda M.C., suça konu yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerindeki ziynet eşyaları ve nakit paranın tamamıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen para ve altınlara sahibine teslim edilmek üzere el konuldu.

Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika

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