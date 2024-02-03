Samsun\'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 18 kişi daha tutuklandı

Samsun merkezli 8 ilde düzenlenen ve 66 kişinin gözaltına alındığı "Sibergöz-21" adlı yasa dışı bahis operasyonunda 18 kişinin daha tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı 33'e çıktı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a (7258 Sayılı) muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suç gelirlerinin aklanması ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik Samsun merkezli İstanbul, İzmir, Balıkesir, Sinop, Amasya, Kayseri ve Bursa illerinde düzenlenen "Sibergöz-21" adı verilen yasa dışı bahis operasyonunda 66 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin, "Grandpashabet, Betcontrust, Bethigo, Bahsegel, Jojobet, Joybet, Tipobet, Casibom, Bets10, Perabet, Superbetin, Betsat, İmajbet, Hepsibirbahis, Parobet, Milanobet, Betgaranti, Barsbahis ve Marsbahis" adlı 19 farklı yasa dışı bahis sitesiyle bağlantılı para transferlerinin gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Operasyonda, 15 paravan şirket tespit edilerek süreç içerisinde MASAK ile koordineli olarak, şahısların hesap hareketleri ve para trafiği incelendiğinde şüpheli şahıs ve şirketlerin banka ve kripto varlık hesaplarında yasa dışı bahisten kaynaklı işlem hareketlerinin yaklaşık 1 milyar 224 milyon 768 bin TL olduğu tespit edildi.
33 kişiye tutuklama, 12 kişiye adli kontrol
30 Ocak Salı sabahı düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 66 kişiden 15'i önceki gün, 18'i de dün tutuklandı. Toplam 33 kişinin tutuklandığı operasyonda 12 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
Büyük umutlarla Merkez Bankası'nın başına geçen ve görev gelir gelmez yaptığı faiz artışlarıyla dikkatleri üzerine çeken Hafize Gaye Erkan, dün akşam saatlerinde ani bir kararla istifa ettiğini duyurdu. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Arkasındayız" mesajı verdiği Erkan'ın istifasının perde arkasında neler var? Detaylar haberimizde...
Maltepe'de bulunan tarihi kıraathane, Kurtlar Vadisi dizisinin ünlü sahnelerinden birinin çekildiği mekan olarak biliniyordu. Sabah saatlerinde çıkan yangın sonucunda kıraathane alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtulan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, kıraathanenin yanındaki restorana da sıçrayarak büyük çapta maddi hasara yol açtı. Tarihi yapı kullanılamaz hale gelirken, çatı kısmı çöktü. Yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor.
Gösterisini yurt dışında da sergileyecek olan Cem Yılmaz, dünyaca ünlü komedyen Ricky Gervais'in daha önce gösteri yaptığı salonda sahneye çıkacak. Gervais'in gösteri bileti 60 euroya satılırken Yılmaz'ın da aynı kategorideki bileti 125 euroya satışa sunuldu.
Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Samsunspor-Galatasaray maçında Fernando Muslera'nın sergilediği performans takdir kazandı. Muslera, 90 dakikada 5 kurtarış yaparak yüzde 100 kurtarış yüzdesiyle koruduğu kaleye adeta duvar oldu. Maç sonunda Muslera, kritik üç puanı aldıklarını ve şampiyonluk için mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Ürdün'de ABD üssüne yönelik saldırıya karşılık olarak dün Suriye ve Irak'taki İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü destekli hedefleri vurduğunu duyurdu. ABD Başkanı Joe Biden, hedeflerin vurulmasıyla ilgili 'Cevabımız bugün başladı. Bizim seçtiğimiz zaman ve yerlerde devam edecek' dedi.
Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, polisle iş birliği içerisinde dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Bir dilencinin sadece cuma namazı süresince 873 lira toplaması, görenleri şaşırttı.
Manisa'nın Demirci ilçesinde polis lojmanında başından tabanca ile vurulmuş halde bulunan güzellik salonu işletmecisi Yeşim Akbaş'ın ölümüne ilişkin tutuklanan komiser yardımcısı Doğan Can Yıldız hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, Yıldız'ın 'kadına karşı kasten öldürme' ve 'kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.
Usta sanatçı Orhan Gencebay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum için özel bir şarkı besteledi ve hediye etti. Şarkıda İstanbul'a ve tarihi değerlerine vurgu yapılırken, klipte Murat Kurum'un samimi görüntüleri ve İstanbul manzaraları yer aldı. Kurum da şarkıyı yayınlayarak "Teşekkürler Orhan baba" dedi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 18 kişi daha tutuklandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?