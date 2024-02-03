Samsun\'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 18 kişi daha tutuklandı

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Samsun merkezli 8 ilde düzenlenen ve 66 kişinin gözaltına alındığı "Sibergöz-21" adlı yasa dışı bahis operasyonunda 18 kişinin daha tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı 33'e çıktı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a (7258 Sayılı) muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suç gelirlerinin aklanması ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik Samsun merkezli İstanbul, İzmir, Balıkesir, Sinop, Amasya, Kayseri ve Bursa illerinde düzenlenen "Sibergöz-21" adı verilen yasa dışı bahis operasyonunda 66 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, "Grandpashabet, Betcontrust, Bethigo, Bahsegel, Jojobet, Joybet, Tipobet, Casibom, Bets10, Perabet, Superbetin, Betsat, İmajbet, Hepsibirbahis, Parobet, Milanobet, Betgaranti, Barsbahis ve Marsbahis" adlı 19 farklı yasa dışı bahis sitesiyle bağlantılı para transferlerinin gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Operasyonda, 15 paravan şirket tespit edilerek süreç içerisinde MASAK ile koordineli olarak, şahısların hesap hareketleri ve para trafiği incelendiğinde şüpheli şahıs ve şirketlerin banka ve kripto varlık hesaplarında yasa dışı bahisten kaynaklı işlem hareketlerinin yaklaşık 1 milyar 224 milyon 768 bin TL olduğu tespit edildi.

33 kişiye tutuklama, 12 kişiye adli kontrol

30 Ocak Salı sabahı düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 66 kişiden 15'i önceki gün, 18'i de dün tutuklandı. Toplam 33 kişinin tutuklandığı operasyonda 12 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN