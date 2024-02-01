Samsun\'da düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda 15 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıkladığı Samsun merkezli İstanbul, İzmir, Balıkesir, Sinop, Amasya, Kayseri ve Bursa illerinde düzenlenen "Sibergöz-21" adlı yasadışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 66 kişiden 28'i Samsun Adliyesine sevk edildi. 15 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 13 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a (7258 Sayılı) muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suç gelirlerinin aklanması ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik Samsun merkezli İstanbul, İzmir, Balıkesir, Sinop Amasya, Kayseri ve Bursa illerinde düzenlenen "Sibergöz-21" adı verilen yasadışı bahis operasyonunda 66 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin, "Grandpashabet, Betcontrust, Bethigo, Bahsegel, Jojobet, Joybet, Tipobet, Casibom, Bets10, Perabet, Superbetin, Betsat, İmajbet, Hepsibirbahis, Parobet, Milanobet, Betgaranti, Barsbahis ve Marsbahis" adlı 19 farklı yasa dışı bahis sitesiyle bağlantılı para transferlerinin gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Operasyonda, 15 paravan şirket tespit edilerek süreç içerisinde MASAK ile koordineli olarak, şahısların hesap hareketleri ve para trafiği incelendiğinde şüpheli şahıs ve şirketlerin banka ve kripto varlık hesaplarında yasa dışı bahisten kaynaklı işlem hareketlerinin yaklaşık 1 milyar 224 milyon 768 bin TL olduğu tespit edildi.
Salı sabahı düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 66 kişiden 28'inin Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlandı. 28 şüpheli bugün sabah saatlerinde Samsun Adliyesine sevk edildi. Gün boyu nöbetçi mahkemeye ifade veren şüphelilerin mahkemesi saat 22.30'ta sona erdi. Mahkeme, 15 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 13 şüpheli ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adliye önünde bekleyen tutuklanan şüphelilerin yakınları arasında gerginlik yaşandı. Polis olaya anında müdahale edip büyümeden önlerken, taraflar adliye önünden uzaklaştırıldılar. Tutuklanan 15 kişi Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Öte yandan, operasyon kapsamında gözaltında bulunan 38 şüphelinin ise polisteki sorgusunun devam ettiği ve yarın sabah Samsun Adliyesine sevk edileceği öğrenildi. - SAMSUN
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Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda 15 kişi tutuklandı - Son Dakika
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