Samsun'da polis tarafından 165 adet ecstasy hap ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Havza ilçesinde polis tarafından O.Ş.'nin (31) üzerinde ve aracında yapılan aramada 165 adet ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli ile ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Ecstasy Hap Operasyonu - Son Dakika
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