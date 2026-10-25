Samsun\'da elektrik panosundan çıkan yangında kiracı ailenin tüm eşyaları yandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir evde elektrik panosundan çıktığı belirlenen yangında, evdeki tüm eşyalar yanarak kullanılamaz hale geldi. Kiracı olarak oturan 5 çocuk babası Şaban İnan, ailesiyle birlikte mağdur olduklarını belirtti.

Yangın, Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'nde meydana geldi. Şaban İnan'ın kiracı olarak yaşadığı evde, elektrik panosundan kaynaklandığı belirlenen yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan İnan'ın eşi kendisini dışarı atarak kurtuldu. Kısa sürede alevlerin sardığı eve, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle büyük mağduriyet yaşadıklarını anlatan 5 çocuk babası Şaban İnan, "Kış günü bu haldeyiz. Elektrik panosundan çıkan yangın nedeniyle evimizde hiçbir eşyamız kalmadı. Kalacak yerimiz yok, elde avuçta bir şeyimiz yok. Bu şekilde her şeyimiz gitti, mahvolduk. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

Evin sahibi Şükrü Memiş ise evi tadilat yaptırmak için bankadan kredi çektiğini belirterek, krediyi ödeyemeden evin yanması nedeniyle kendisinin de mağdur olduğunu ifade etti.