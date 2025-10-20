Samsun\'da Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un İlkadım, Atakum ve Havza ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik İlkadım, Atakum ve Havza ilçelerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 10 şüphelinin üst, araç ve ikametlerinde aramalar yapıldı. Aramalarda 2 bin 95 adet uyuşturucu hap, 290 gram metamfetamin, 38 gram bonzai uyuşturucu maddesi, 3 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 hassas terazi ve 165 tabanca fişeği ele geçirildi. Materyallere el konulurken 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN