Samsun'da Evde Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da Evde Metamfetamin Ele Geçirildi

Samsun\'da Evde Metamfetamin Ele Geçirildi

Samsun'un Atakum ilçesinde bir evde yapılan operasyonda çelik para kasasında paketler halinde 480,7 gram metamfetamin bulundu. Kasanın sahibi tutuklandı.

22.08.2024 13:49
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Samsun'da bir evdeki çelik para kasasında paketler halinde 480,7 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan kasanın sahibi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda Y.A.'nın evine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda çelik para kasası içinde 6 paket halinde 480,7 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili Y.A. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Y.A. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Evde Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika

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