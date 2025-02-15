Samsun'da Feci Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Samsun'da Feci Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Samsun'un Havza ilçesinde hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

15.02.2025 10:56  Güncelleme: 10:59
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Samsun'da feci kaza: Hafif ticari araç tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

SAMSUN - Samsun'un Havza ilçesinde hafif ticari aracın tıra arkadan çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Samsun- Ankara kara yolunun Yenice mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Ali Yıldızoğlu yönetimindeki 55 AJK 271 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen Sedat Bozacı'nın kullandığı 55 ACL 606 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada sürücü Ali Yıldızoğlu ile yolcular Avni Kaan Ergüngör ve Ferhat Güven araç içinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların 112'ye ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, sıkışan yaralıları araçtan çıkartırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ferhat Güven'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, durumları ağır olan yaralılar Samsun'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Feci Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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