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Samsun'da Gasp Suçundan Aranan Firari Yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da Gasp Suçundan Aranan Firari Yakalandı

Samsun'da gasp suçundan 14 yıl hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olduğu tespit edilen bir kişi polis tarafından yakalandı. S.B. adlı şahıs, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Canik ilçesinde gözaltına alındı. Adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanan S.B., Samsun Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Samsun\'da Gasp Suçundan Aranan Firari Yakalandı
24.01.2024 - 18:49,
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Samsun'da gasp suçundan 14 yıl hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olduğu tespit edilen bir kişi polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, konutta geceleyin silahla gasp suçundan 14 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası olan ve cezaevi firarisi olarak aranan S.B., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Canik ilçesinde yakalandı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen S.B. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Gasp Suçundan Aranan Firari Yakalandı - Son Dakika


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