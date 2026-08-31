Samsun'da Gece Bekçisi Ölü Bulundu - Son Dakika
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Samsun'da Gece Bekçisi Ölü Bulundu

Samsun\'da Gece Bekçisi Ölü Bulundu
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Samsun'da beton firmasının bekçi odasında 49 yaşındaki Dursun Kıllı ölü bulundu. Olay araştırılıyor.

Samsun'da bir beton firmasında gece bekçisi olarak çalışan 49 yaşındaki bir kişi, iş yerinin yerleşkesindeki bekçi odasında ölü bulundu.

Olay, Tekkeköy ilçesi Sanayi Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir beton firmasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beton firmasında gece bekçisi olarak görev yapan Dursun Kıllı (49) sabah iş yerine gelenler tarafından bekçi odasında hareketsiz halde bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Kıllı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Dursun Kıllı'nın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. Kıllı'nın kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, Samsun, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Gece Bekçisi Ölü Bulundu - Son Dakika

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