Samsun\'da şüpheli ölüm! Terastan düşen genç hayatını kaybetti

3.Sayfa

Atış poligonunda intihar eden doktorla ilgili kahreden Bitcoin detayı

Samsun'da bir binanın yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki teras kısmından düşen 23 yaşındaki genç olay yerinde hayatını kaybetti. Gencin olay yerine gelen yakınlarının feryatları yürekleri dağladı.

CANSIZ BEDENİ SABAH SAATLERİNDE GÖRÜLDÜ

Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde sabah saat 05.45 sıralarında bir binanın önünde yerde yüz üstü hareketsiz yatan genci fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yapılan kontrolde 23 yaşındaki Alican Umut Keçeci'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

YAKINLARI OLAY YERİNDE FERYAT ETTİ

Bir medikal firmasında çalıştığı öğrenilen Keçeci'nin arkadaşının oturduğu binanın yaklaşık 20 metre yüksekliğinde bulunan dükkan üstündeki teras kısmından düştüğü tespit edildi. Alican Umut Keçeci'nin acı haberini alan yakınları olay yerine koştu. Gencin yakınlarının feryatları yürekleri dağladı.

ARKADAŞLARININ İFADESİ ALINDI

Keçeci'nin cansız bedeni savcının ve polisin olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından otopsi işlemleri için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığına gönderildi. Polis ölen gencin arkadaşının kaldığı evde bulunan 3'ü kız 3'ü erkek 6 kişiyi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.