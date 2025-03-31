Samsun'da Gıda İşletmelerine 5,5 Milyon TL Ceza - Son Dakika
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Samsun'da Gıda İşletmelerine 5,5 Milyon TL Ceza

Samsun\'da Gıda İşletmelerine 5,5 Milyon TL Ceza

2025'te gıda mevzuatına aykırı faaliyetlere ceza uygulandı, 40 işletmeye toplam 5,5 milyon TL ceza kesildi.

31.03.2025 12:38
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SAMSUN (İHA) – Samsun'da 2025 yılı içerisinde gıda mevzuatına aykırı faaliyette bulunan 40 işletmeye toplam 5 milyon 503 bin 208 TL idari ceza uygulandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce toplu tüketim yerleri ve gıda satış yerlerinin kontrolleri, Ramazan ayında da devam eti. Türkiye'de üretilen ve satışa sunulan gıda maddelerinin güvenirliliğine yönelik denetimler il bazında, bakanlıkça hazırlanan aylık denetim programları çerçevesinde yürütülüyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, "İlimiz genelinde 2025 yılı Ramazan ayında 160 adet kontrol görevlisiyle, özellikle Ramazan ayında tüketimi artan ramazan pidesi (sade pide), tatlı, pasta, yufka, şekerlemeler, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi gıdalar başta olmak üzere bin 865 işletmede denetim ve kontroller gerçekleştirilmiş ve 182 adet gıda numunesi alınmıştır. Yapılan denetim ve kontrollerde gıda mevzuatına aykırı faaliyette bulunan 19 işletmeye 5996 Sayılı Kanun kapsamında toplam 1 milyon 167 bin 643 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca, Ramazan ayı boyunca Alo Gıda 174 hattı üzerinden 103 başvuru alınmış ve bunların denetimleri sonucunda 14 işletmeye yasal işlem uygulanmıştır. Denetim faaliyetleri dışında, 2025 yılı Mart ayı içerisinde 6 okulda 520 öğrenciye 'Gıda güvenilirliği ve israf' konusunda eğitim verilmiştir" dedi.

40 işletmeye 5,5 milyon TL idari para cezası

2025 yılı başından bugüne kadar yapılan denetim ve cezalardan da bahseden Sağlam, "2025 yılı başından itibaren değerlendirildiğinde 4 bin 665 gıda ve yem işletmesinde denetim ve kontroller gerçekleştirilmiş ve 489 adet gıda ve yem numunesi alınmıştır. Yapılan denetim ve kontrollerde gıda mevzuatına aykırı faaliyette bulunan 40 işletmeye 5996 Sayılı Kanun kapsamında toplam 5 milyon 503 bin 208 TL idari para cezası uygulanmıştır. Alo Gıda 174 hattı üzerinden 290 başvuru alınmış ve bunların denetimleri sonucunda 18 işletmeye yasal işlem uygulanmıştır. Ayrıca, 2025 yılı içerisinde 16 okulda bin 187 öğrenciye 'Gıda güvenilirliği ve israf' konusunda eğitim verilmiştir" diye konuştu.

Asıl gıda denetçisinin tüketicinin kendisi olduğuna değinen Sağlam ayrıca şunları söyledi:

"Tüketicilerin gıda satın alırken, ürünün üzerindeki etiket bilgilerini kontrol etmeleri; özellikle son tüketim tarihi geçmiş ürünleri ve satış noktalarından teknik ve hijyenik şartlara uygun olmayan açıkta satılan gıdalar ile ambalajı yırtılmış, bozulmuş ve deforme olmuş ürünleri kesinlikle satın almamaları gerekiyor. Bu tür durumlarla karşılaştıklarında şikayetlerini ALO 174 Gıda Hattına bildirmeleri önemle hatırlatmak istiyorum." - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Gıda İşletmelerine 5,5 Milyon TL Ceza - Son Dakika

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