Samsun'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı, 13 Afgan yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı, 13 Afgan yakalandı

Samsun\'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı, 13 Afgan yakalandı
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Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ağrı'dan İstanbul'a gitmekte olan araçlara düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 13 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Samsun'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri belirlenen 13 Afganistan uyruklu göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar doğrultusunda Ağrı'dan İstanbul'a gitmekte olan şüphelileri takibe aldı. Öncü ve artçı araçlarla ilerledikleri tespit edilen şüphelilerin bulunduğu araçlar, Samsun girişinde durduruldu. Yapılan aramada, yurda yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 13 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Operasyon kapsamında Samsun'da A.D., A.B. ve T.İ. gözaltına alınırken, olayla bağlantısı olduğu belirlenen A.E. ise Ağrı'da yakalandı. Ağrı'da yakalanan A.E.'nin de Samsun'a getirileceği öğrenildi.

Emniyetteki sorguları tamamlanan 3 şüpheli bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan A.D. ve A.B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, T.İ. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı, 13 Afgan yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı, 13 Afgan yakalandı - Son Dakika
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