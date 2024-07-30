Samsun'da Göçmen Kaçakçılığı Yapan Taksi Şoförü Gözaltına Alındı

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Samsun'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen taksi şoförü polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 10 gün önce Doğubayazıt'tan Türkiye'ye kaçak olarak giriş yapan Afgan uyruklu 4 göçmen, bir süre saklandıktan sonra Rize'ye gitti. Afyon'da bulunan ticari taksi şoförü Ş.U. da kaçak göçmenleri almak için Rize'ye gitti. Rize'den aldığı 4 göçmeni Konya'ya götürmek için yola çıkan Ş.U., Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine Ordu yolu üzerinde yakalandı. Takside bulunan Afgan uyruklu 4 kaçak göçmen için sınır dışı edilmek üzere çalışma başlatıldı.

Gözaltına alınan taksi şoförü Ş.U. polisteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN