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Samsun'da Hemşire, Çalışanları Dolandırdığı İddiasıyla Suç Duyurusunda Bulunuldu - Son Dakika
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Samsun'da Hemşire, Çalışanları Dolandırdığı İddiasıyla Suç Duyurusunda Bulunuldu

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli bir hemşirenin, aynı hastane çalışanlarını 'çok para kazanma' vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Hemşirenin, aralarında doktor, hemşire, güvenlik personeli, teknisyen ve temizlik personelinin de bulunduğu 7 kişiyi Forex'ten para kazanacaklarını söyleyerek bankadan kredi çektirip dolandırdığı öne sürüldü. Mağdurlar, hemşire hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Samsun\'da Hemşire, Çalışanları Dolandırdığı İddiasıyla Suç Duyurusunda Bulunuldu
04.01.2024 - 19:33,
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Samsun'da bir hemşire hakkında, aynı hastane çalışanlarını 'çok para kazanma' vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli hemşire P.Ç.A.'nın aynı hastane bünyesinde görevli aralarında doktor, hemşire, güvenlik personeli, teknisyen ve temizlik personelinin de bulunduğu 7 kişiyi Forex'ten çok para kazanacaklarını vadederek bankadan kredi çektirip dolandırdığı iddia edildi. 7 mağdur, hemşire hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

"30 bin dolar verdim"

Mağdurlardan erkek hemşire Fahri Gözpınar, "Aynı hastanede çalışan hemşire P.Ç.A., 'size çok para kazandıracağım. Ben bunun eğitimini aldım' diyerek bizi kandırdı. Bankadan para çektim. Ben 30 bin dolar verdim. Kredi taksitlerini ana paraya dokunmadan ödeyip bize de kar payı verecekti. Bankadan bize çektirdiği paranın taksitleri ödenmeyince icralık olduk ve dolandırıldığımızı anladık. 7 kişi olarak Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Cezalandırılmasını istiyoruz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Hemşire, Çalışanları Dolandırdığı İddiasıyla Suç Duyurusunda Bulunuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da Hemşire, Çalışanları Dolandırdığı İddiasıyla Suç Duyurusunda Bulunuldu - Son Dakika
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