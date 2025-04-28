Baba ve iki çocuğunun hayatını kaybettiği heyelan kamerada - Son Dakika
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Baba ve iki çocuğunun hayatını kaybettiği heyelan kamerada

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Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen heyelan faciasında baba Adem Kaya ve iki çocuğu hayatını kaybetti, anne yaralı olarak kurtarıldı. Türkiye'yi sarsan facianın görüntüleri de ortaya çıktı.

28.04.2025 03:41
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Samsun'da baba ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği, annenin ise yaralı olarak kurtarıldığı heyelan faciasının olay anı görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, saat 23.20'de Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'nde Lovelet AVM yanındaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Dağdan kopan toprak ve kaya parçaları akaryakıt istasyonunun oto yıkama kısmına düştü. Burada bulunan bir otomobil göçük altında kaldı.

GÖÇÜK ALTINDA KALAN ARACA ULAŞILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda arama-kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu anne Çiğdem Kaya yaralı olarak enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. İş makinelerinin desteğiyle yapılan çalışmalarda önce göçük altında kalan araca ulaşıldı. Araçta yapılan incelemede, baba Adem Kaya (36) ile çocukları Açelya (5) ve Alya Kaya'nın (7) hayatlarını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenler araçtan çıkarılarak Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığına gönderildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Baba ve iki çocuğunun hayatını kaybettiği heyelan faciasının kaydedildiği görüntülerde, büyük bir toprak yığınının ve kaya parçalarının ailenin otomobilinin üstüne yığıldığı anlar kameraya yansıdı.

Baba ve iki çocuğunun hayatını kaybettiği heyelan kamerada
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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Baba ve iki çocuğunun hayatını kaybettiği heyelan kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mehmet Tunc:
    Allah Rahmet Eylesin Mekanları Cennet Olsun. Lakin Bunun sorumlusu Belediye ise Belediye valilik İse valilik İşletme sahibi ise işletme sahibi En Ağır En Üst cezadan cezalandırılmalı. Bİr Anneyi Kocasız evlatsız Bıraktınız Hükümet Bunun kesinlikle hesabını sormalı yeter vallahi yeter. Artık Sorumlular cezalandırılsın. Yazık Günah. 150 2 Yanıtla
  • 6490203:
    Allah korusun hepimizi inşallah 79 0 Yanıtla
  • Amado Carrillo:
    sansa yaşıyoruz 68 5 Yanıtla
  • Ahmet Yıldız:
    o tarz yer dolu o yolda. hatta ilerde bir bina arkasında Kaya duruyordu. ilerde taş kırma var deniliyor o tetiklemis olabilir. buralara mekan açılmamali. 31 0 Yanıtla
  • barış özcan:
    Ecelin ne zaman ve ne şekilde geleceği belli olmuyor işte, görünmez kazada diyebilirsiniz. Allah rahmet eylesin, anneye ve görevliyede acil şifalar diliyorum. 13 2 Yanıtla
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