Samsun'da hurda kağıt yüklü tır alev alev yandı - Son Dakika
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Samsun'da hurda kağıt yüklü tır alev alev yandı

Gürcistan'dan Kütahya'ya hurda kağıt götüren tır, Samsun'da çıkan yangında tamamen yanarak demir yığınına döndü. Sürücü ise kendini son anda araçtan atarak kurtuldu.

12.08.2024 16:56
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Samsun'da hurda kağıt yüklü tır alev alev yandı

Yangın sonucu tır tamamen yanarak demir yığınına döndü

SAMSUN - Gürcistan'dan Kütahya'ya hurda kağıt götüren tır, Samsun'da çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Yangın, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun- Ankara karayolu Gürgendağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gürcistan Tiflis'ten Kütahya'ya hurda kağıt götüren Baki Özdemir idaresindeki AK 002 IM çekici ve AK 002 M dorse plakalı tır seyir halindeyken motor kısmından aniden alevler yükseldi. Sürücü kendini son anda araçtan aşağı atarak kurtuldu. Alevler biranda tırı sararken, yangın otluk alana da sıçradı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de yangın söndürme çalışması sırasında trafik akışını tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Yangın sonucu tır tamamen yanarak demir yığınına döndü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da hurda kağıt yüklü tır alev alev yandı - Son Dakika

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