Samsun'da hurda kağıt yüklü tır alev alev yandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Samsun'da hurda kağıt yüklü tır alev alev yandı

Geniş Video İzle

Gürcistan'dan Kütahya'ya hurda kağıt götüren tır, Samsun'da çıkan yangında tamamen yanarak demir yığınına döndü. Sürücü son anda araçtan atlayarak kurtuldu.

13.08.2024 20:24  Güncelleme: 20:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da hurda kağıt yüklü tır alev alev yandı

Yangın sonucu tır tamamen yanarak demir yığınına döndü

SAMSUN - Gürcistan'dan Kütahya'ya hurda kağıt götüren tır, Samsun'da çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Yangın, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun- Ankara karayolu Gürgendağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gürcistan Tiflis'ten Kütahya'ya hurda kağıt götüren Baki Özdemir idaresindeki AK 002 IM çekici ve AK 002 M dorse plakalı tır seyir halindeyken motor kısmından aniden alevler yükseldi. Sürücü kendini son anda araçtan aşağı atarak kurtuldu. Alevler biranda tırı sararken, yangın otluk alana da sıçradı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de yangın söndürme çalışması sırasında trafik akışını tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Yangın sonucu tır tamamen yanarak demir yığınına döndü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Gürcistan, Kütahya, 3-sayfa, trafik, Samsun, Trafik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da hurda kağıt yüklü tır alev alev yandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:07 Hastane inşaatında yürekler ağza geldi Vincin tepesinde hiçbir önlem almadan çalıştı Hastane inşaatında yürekler ağza geldi! Vincin tepesinde hiçbir önlem almadan çalıştı
18:57 ABD’li emekli albay McGregor: Türkiye’ye saldırmaları için PKKYPG’yi hazırlıyoruz ABD'li emekli albay McGregor: Türkiye'ye saldırmaları için PKK/YPG'yi hazırlıyoruz
18:33 Davutoğlu’ndan “AK Parti“ iddialarına yanıt var: İstersek bir hamlede değiştirebiliriz Davutoğlu'ndan "AK Parti" iddialarına yanıt var: İstersek bir hamlede değiştirebiliriz
16:25 Çatıya kova kova toprak taşıdılar ama nafile Boya yaparken feci şekilde can verdi Çatıya kova kova toprak taşıdılar ama nafile! Boya yaparken feci şekilde can verdi
11:00 Wanda Nara’dan ayrılan Icardi, Torreira ile İstanbul gecelerine akıyor Wanda Nara'dan ayrılan Icardi, Torreira ile İstanbul gecelerine akıyor
10:40 Sivas’ta 4.1 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Sivas'ta 4.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
10:19 Esin Övet: Evlendiğimin ertesi sabahı nasıl boşanabilirim diye uyandım Esin Övet: Evlendiğimin ertesi sabahı nasıl boşanabilirim diye uyandım
10:18 Altın ve dolarda son durum ne Altın ve dolarda son durum ne?
10:11 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
10:04 İnsanın en büyük sınavı: Bireysellik ve toplumsallık arasındaki denge İnsanın en büyük sınavı: Bireysellik ve toplumsallık arasındaki denge
10:00 Selin Ciğerci’nin eski kocası, Survivor yıldızıyla aşk yaşıyor Selin Ciğerci'nin eski kocası, Survivor yıldızıyla aşk yaşıyor
09:54 MİT’ten uluslararası casusluk operasyonu Hayati öneme sahip bilgileri paylaşıyorlardı MİT'ten uluslararası casusluk operasyonu! Hayati öneme sahip bilgileri paylaşıyorlardı
09:37 Akşener, Kılıçdaroğlu’nun “İhanet“ sözünü yargıya taşıyor Akşener, Kılıçdaroğlu'nun "İhanet" sözünü yargıya taşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 21:51:07. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da hurda kağıt yüklü tır alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement