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Samsun'da bir işyerinde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da bir işyerinde uyuşturucu ele geçirildi

Samsun'un Canik ilçesinde jandarma tarafından yapılan bir operasyonda, Y.İ. isimli şahsın iş yerinde ve aracında yapılan aramalarda 78 adet sentetik ecza hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun\'da bir işyerinde uyuşturucu ele geçirildi
23.12.2023 - 13:19,
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Samsun'da jandarma tarafından bir işyerinde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.

Olay, Samsun'un Canik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde bulunduğu belirlenen Y.İ. isimli şahsın iş yerinde ve aracında arama yaptı. Yapılan aramalarda 78 adet sentetik ecza hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Jandarma, Samsun, Canik, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da bir işyerinde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da bir işyerinde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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