Samsun'da Kaçak Silah Ticareti Operasyonu: 4 Tabanca ve Mermi Ele Geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da Kaçak Silah Ticareti Operasyonu: 4 Tabanca ve Mermi Ele Geçirildi

Samsun\'da Kaçak Silah Ticareti Operasyonu: 4 Tabanca ve Mermi Ele Geçirildi

Samsun Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, A.E.K. ve B.K.'ya ait araç ve ikamette yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 132 tabanca fişeği ve 4 kesici alet ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 kişi gözaltına alındı ve hakkında '6136 sayılı Kanun'a muhalefet ve kaçak silah ticareti yapmak' suçundan soruşturma başlatıldı.

06.07.2024 10:19
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Samsun'da yapılan kaçak silah ticareti operasyonunda 4 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda A.E.K. ve B.K.'ya ait araç ve ikamette yapılan aramada 4 adet 9x19 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 132 adet 9x19 mm tabanca fişeği ve 4 adet kesici alet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli 2 şahıs hakkında "6136 sayılı Kanun'a muhalefet ve kaçak silah ticareti yapmak" suçundan soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Kaçak Silah Ticareti Operasyonu: 4 Tabanca ve Mermi Ele Geçirildi - Son Dakika

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