Samsun'da Kaçak Silah ve Makaron Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Samsun'da Kaçak Silah ve Makaron Operasyonu

Samsun'da yapılan operasyonda ruhsatsız tüfekler ve kaçak makaron ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.

07.12.2024 20:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da ruhsatsız çok sayıda tüfek ve kaçak makaron operasyonu

SAMSUN - Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonunda çok sayıda ruhsatsız pompalı tüfek ve kaçak makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy ilçesinde düzenledikleri operasyonda kaçak makaron ve ruhsatsız silahlara el koydu. H.B.Y. ve H.K.Y. isimli şahısların ikametgahı ve deposunda yapılan aramada, 19 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 25 bin 200 adet makaron, 2 bin 200 adet makaron sigara, 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi ve 1 adet kompresör ele geçirildi. Olayla ilgili H.B.Y. ve H.K.Y. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Kaçakçılık, Operasyon, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Makaron, Samsun, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Kaçak Silah ve Makaron Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:21 Esad rejimi, Doğu Guta’dan çekiliyor Esad rejimi, Doğu Guta'dan çekiliyor
19:09 Şam’daki iki kritik bina apar topar boşaltıldı Şam'daki iki kritik bina apar topar boşaltıldı
18:22 Şam’da Hafız Esad’ın heykellerini devirmeye başladılar Şam'da Hafız Esad'ın heykellerini devirmeye başladılar
17:54 Muhalifler Şam’a ilerlerken Erdoğan’dan kritik mesaj: Bir çakıl taşında bile gözümüz yok Muhalifler Şam'a ilerlerken Erdoğan'dan kritik mesaj: Bir çakıl taşında bile gözümüz yok
16:14 Esad’ın kaçtığı iddialarına yalanlama: Şam’da operasyonları yönetiyor Esad'ın kaçtığı iddialarına yalanlama: Şam'da operasyonları yönetiyor
06:46 Güney Kore Devlet Başkanı sıkıyönetim ilanı için özür diledi Güney Kore Devlet Başkanı sıkıyönetim ilanı için özür diledi
01:40 Esad devri bitiyor mu İran’da bir gecede büyük değişiklik Esad devri bitiyor mu? İran'da bir gecede büyük değişiklik
01:20 Yıllar önce öğrenciler ’Ey Esad sıra sana geldi’ diyerek halk hareketini başlatmıştı Muhalifler Dera’yı ele geçirdi Yıllar önce öğrenciler 'Ey Esad sıra sana geldi' diyerek halk hareketini başlatmıştı! Muhalifler Dera'yı ele geçirdi
01:13 İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı: Hayatını kaybedenlerin 6’sı çocuk İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: Hayatını kaybedenlerin 6'sı çocuk
00:46 Atama kararları Resmi Gazete’de: 5 ülkeye yeni büyükelçi Atama kararları Resmi Gazete'de: 5 ülkeye yeni büyükelçi
00:27 Türkiye’den ve ABD’den kritik Suriye mesajı: Daha önceki hataları tekrarlamayın Türkiye'den ve ABD'den kritik Suriye mesajı: Daha önceki hataları tekrarlamayın
00:08 Arap aşiretleri harekete geçti PKKYPG’nin işgal ettiği bölgeler için yeni operasyon başlattılar Arap aşiretleri harekete geçti! PKK/YPG'nin işgal ettiği bölgeler için yeni operasyon başlattılar
00:04 Muhalif gruplardan rejim güçlerine çağrı: Ayrılmanız için son fırsat Muhalif gruplardan rejim güçlerine çağrı: Ayrılmanız için son fırsat
23:58 ABD’den Suriye açıklaması: Siyasi süreç çağrısı yaptılar ABD'den Suriye açıklaması: Siyasi süreç çağrısı yaptılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2024 20:59:20. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da Kaçak Silah ve Makaron Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.