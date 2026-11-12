Samsun'da kız meselesi tartışmasında 3 kişiyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da kız meselesi tartışmasında 3 kişiyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı

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Samsun\'da kız meselesi tartışmasında 3 kişiyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı
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Samsun\'da kız meselesi tartışmasında 3 kişiyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde tramvay durağında kız meselesi yüzünden çıkan tartışmada 3 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı. Yaralı 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan şüpheli emniyet ekiplerince yakalanıp cezaevine gönderildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde tramvay durağında kız meselesi yüzünden çıkan tartışmada 3 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Olay, Kale Mahallesi Cumhuriyet Meydanı Tramvay Durağı'nda meydana geldi. K.D. (19), kız meselesi yüzünden çıkan tartışmada H.A.'yı (16) sırtından, A.A.A.'yı (21) bacağından ve boynundan, A.A.'yı ise elinden bıçakladı. Yaralı 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Olayın ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan K.D., Gazi Polis Merkezine teslim edildi. Samsun Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaCinayetSamsunGüncelSon Dakika

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