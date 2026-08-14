Samsun'da Korsan Taksilere Cezalar
Samsun'da korsan taksilere yönelik denetimde 2 araca toplam 200 bin lira ceza kesildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde korsan taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimde korsan taşımacılık yaptığı belirlenen 2 araca toplam 200 bin lira idari para cezası uygulandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen denetimlerde, korsan yolcu taşıdığı belirlenen araçlar kontrol edildi. Denetimde korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen 2 araç sürücüsüne toplam 200 bin lira ceza kesildi. Araçlar 2 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.
Polis ekiplerinin kent genelinde korsan taşımacılığa yönelik denetimlerini sürdüreceği bildirildi.
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