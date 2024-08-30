Samsun\'da Market ve Fırın Denetimleri Devam Ediyor

3.Sayfa

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Canik Belediyesi, marketlere ve fırınlara yönelik denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Canik Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren fırınlara ve marketlere yönelik denetim ve kontrollerine yoğun bir şekilde devam ediyor. Vatandaşların sağlığı ve güvenliği için kontrollerini sürdüren Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren fırınları, yerel ve zincir marketleri tek tek denetliyor.

Fırınlarda yer alan üretim ve saklama alanları ile marketlerde satışa sunulan ürünleri denetleyen Canik Zabıtası, marketlerde satışa sunulan açık ve paketli ürünlerin son tüketim tarihi, raf-kasa fiyat uygunluğu ve ürün gramajlarını kontrol ediyor. Fırınların ve marketlerin hijyen şartlarını dikkatle inceleyen ekipler, sağlıksız şartlarda üretim ve satış yapılmasına müsaade etmiyor. - SAMSUN