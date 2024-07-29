Samsun'da Muhtarlık Seçimi Husumeti Sonucu 17 Yaşındaki Çocuk Vuruldu

3.Sayfa

Samsun'da 17 yaşındaki çocuk 'muhtarlık seçimi husumetinden vuruldu

SAMSUN - Samsun'da 17 yaşındaki bir çocuk 'muhtarlık seçimi husumetinden dolayı pompalı tüfekli saldırıya uğrayarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Canik ilçesinin kırsal mahallesi olan Gölalan'da yerel seçimlerdeki muhtarlık seçimi sırasında aralarında husumet bulunan M.B., 17 yaşındaki H.İ.T.'ye pompalı tüfekle saldırı düzenledi. Belinden vurulan H.İ.T. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı çocuk, "Cep telefonunu tamir için şehre geldim. Aramızda muhtarlık seçiminden dolayı husumet bulunan M.B. pompalı tüfekle saldırı düzenleyip kaçtı" dedi.

Polis kaçan silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.