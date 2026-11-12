Samsun'da narkotik çalışmasında sentetik ecza ile yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da narkotik çalışmasında sentetik ecza ile yakalanan şüpheli tutuklandı

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Samsun\'da narkotik çalışmasında sentetik ecza ile yakalanan şüpheli tutuklandı
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Samsun\'da narkotik çalışmasında sentetik ecza ile yakalanan şüpheli tutuklandı
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Samsun'da uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmada gözaltına alınan şüpheli, sentetik ecza ile yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edilen şüpheli, nöbetçi mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışma sonucu S.K.'yi sentetik ecza ile yakaladı. S.K., emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaNarkotikSamsunAdliyeGüncelSon Dakika

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