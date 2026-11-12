Samsun\'da narkotik çalışmasında sentetik ecza ile yakalanan şüpheli tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışma sonucu S.K.'yi sentetik ecza ile yakaladı. S.K., emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.