Samsun'da narkotik dedektör köpeği tırda çeşit çeşit uyuşturucu buldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Samsun'da narkotik dedektör köpeği tırda çeşit çeşit uyuşturucu buldu

Geniş Video İzle

Samsun'da yapılan bir aramada, narkotik dedektör köpeği ile birlikte bir tırda çeşit çeşit uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis ekipleri, tırı durdurarak yapılan aramada 740 gram skunk, 479 gram metamfetamin ve 2 bin 744 adet sentetik ecza buldu. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.

05.07.2024 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da narkotik dedektör köpeği tırda çeşit çeşit uyuşturucu buldu

SAMSUN - Samsun'da narkotik dedektör köpeği ile birlikte bir tırda yapılan aramada çeşit çeşit uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile Kastamonu Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin müşterek çalışması neticesinde elde edilen istihbari bilgiler üzerine harekete geçildi. Polis ekipleri, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Samsun- Ankara karayolunda M.S. idaresindeki tırı durdurarak arama yaptı. Narkotik dedektör köpeği Hektor'un hassas burnu sayesinde tırın kupasına gizlenmiş vaziyette 740 gram skunk, 479 gram metamfetamin ve 2 bin 744 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü M.S. gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Operasyon, Narkotik, Samsun, Güvenlik, Uyuşturucu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da narkotik dedektör köpeği tırda çeşit çeşit uyuşturucu buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:37 TFF, CAS’a başvuramıyor Merih Demiral Hollanda maçında yok TFF, CAS'a başvuramıyor! Merih Demiral Hollanda maçında yok
15:33 Ayşe Ateş’ten mahkemenin ara kararına tepki: Çizdiğiniz çerçeveyi paramparça edip ayaklarınızın altına atacağım Ayşe Ateş'ten mahkemenin ara kararına tepki: Çizdiğiniz çerçeveyi paramparça edip ayaklarınızın altına atacağım
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile birlikte Esed’e bir davetimiz olabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile birlikte Esed'e bir davetimiz olabilir
14:21 Sinan Ateş suikastı davasında 10 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi Sinan Ateş suikastı davasında 10 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi
13:32 UEFA, Merih Demiral’a 2 maç ceza verdi UEFA, Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi
15:35 Sinan Akçıl’dan Merih Demiral’a verilen 2 maç cezası tepki: Yarın stada gidenler bozkurt hareketi yapsın Sinan Akçıl'dan Merih Demiral'a verilen 2 maç cezası tepki: Yarın stada gidenler bozkurt hareketi yapsın
15:25 Galatasaray, Zaniolo’yu Atalanta’ya kiraladı İşte yapılan anlaşmanın detayları Galatasaray, Zaniolo'yu Atalanta'ya kiraladı! İşte yapılan anlaşmanın detayları
15:10 Hesabını yorum yağmuruna tuttular Merih Demiral’ın eşi sessizliğini bozdu Hesabını yorum yağmuruna tuttular! Merih Demiral'ın eşi sessizliğini bozdu
14:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merih Demiral açıklaması: Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merih Demiral açıklaması: Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu?
14:01 Bellingham’a verdikleri ceza şaka gibi UEFA’nın adaletsizliğini en iyi özetleyen kare Bellingham'a verdikleri ceza şaka gibi! UEFA'nın adaletsizliğini en iyi özetleyen kare
13:56 Geçim sıkıntısı yaşayan Yeşilçam’ın efsane oyuncusu Serpil Örümcer, tezgah açtı Geçim sıkıntısı yaşayan Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Serpil Örümcer, tezgah açtı
13:04 İstanbul sular altında Yağmur bir anda bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı İstanbul sular altında! Yağmur bir anda bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı
12:46 Çocuk mahkemesi hakimi, liseli kıza odasında kabus yaşattı Çocuk mahkemesi hakimi, liseli kıza odasında kabus yaşattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 16:21:04. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da narkotik dedektör köpeği tırda çeşit çeşit uyuşturucu buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement