Samsun\'da Ormanlık Alanda İş Ortaklığı Cinayeti

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Samsun'da konuşmak için ormanlık alana götürdüğü ortağını tabancayla vurarak öldüren şahsın yargılanmasına başlandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 Nisan Salı saat 23.00'ten itibaren Muhammet Tuncel'den (26) haber alamayan yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmada, kayıp şahsın iş ortağı Harun Sipahi (27) ile en son beraber olduğu ve akabinde kaybolduğu tespit edildi. Polis tarafından gözaltına alınan Harun Sipahi, birlikte cam balkon işi yaptıkları ortağı Muhammet Tuncel ile konuşmak için Hasköy Mahallesi'nde ormanlık alana gittiklerini, kavga etmeleri neticesinde silahla ateş etmek suretiyle onu öldürdüğünü itiraf etti.

Harun Sipahi'nin olay yerini göstermesi üzerine kayıp gencin cansız bedeni ormanlık alanda bulundu ve otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Gözaltına alınan Harun Sipahi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve hakkında adam öldürmek suçundan dava açıldı. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşması yapıldı. Kendini savunan Harun Sipahi, "Ben maktulü lise zamanından beri tanırım. Kendisi ile yaklaşık 10 yıllık bir arkadaşlığımızı vardır. Babasından dükkanı devraldık. Maktul ile ortak olarak çalıştık. Bu süreçte kendisinin uyuşturucu madde kullanıyordu. Aynı zamanda dükkanda ikamet ediyordu. Evli bir bayanla sohbet ettiğini biliyordum. Bu kişi gece vakti beni bile arayıp rahatsız ediyordu. Bu nedenle aile huzurum bozuldu. Ortaklığımızı sürecinde bir büfeye yaklaşık 70 bin TL'lik iş yapmıştık. Ancak maktul benden habersiz olarak şirketimizin alacağını tahsil etti. Olaydan sonra haberim oldu. Şirketin mali durumuna zarar verme maksatlı birçok eylemi vardır. Yine benim üzerime kayıtlı araç ile birçok kez trafik ihlali nedeniyle ceza geliyordu. Olay gününden bir gün önce bana 'Paranı vereceğim, ortaklığı bitireceğiz' dedi. Olay günü akşam şirket arabasını bana getirecekti. Getirmemesi üzerine kendisini aradım. Daha sonra buluştuk. Arabada bir süre sohbet ettik. Kendisi bana 'Para Hasköy'de paranı vereceğim, ortaklığı bitiriyoruz' dedi. Onun tarifi üzerine Hasköy'e gittik. 'Dur' dediği yerde aracımı durdurdum. Önce o indi, daha sonra bana küfür ederek benim de inmemi istedi. Birlikte ormanlık alana girdik. O önden gidiyordu. Telefonun ışığını yakarak yürüdük. Bu esnada yere eğildi ve bana doğru dönüp 'Sana para falan yok' diyerek doğmamış çocuğuma küfür etti. Bana silah doğrulttu. Silahı görünce eline tekme attım. Bir süre aramızda arbede yaşandı. Daha sonra yerde silahı gördüm. Bana doğru geldiği için bir el ateş ettim. Ancak dizine yara aldığı için üzerime gelmeye devam etti. O anlık korkuyla birkaç kez daha hedef gözetmeksizin ateş ettim. Daha sonra olay yerinden ayrıldım. İlk defa başıma böyle bir olay geldiği için ne yapacağımı bilmiyordum. O anlık korkuyla tabancayı bir yere attım. Delil karartma amacıyla bunu yapmadım. Devamında sanığın telefonunu da çöp konteynerine attım. Kendime geldiğimde teslim olmayı düşündüm" diye konuştu.

"Sanık bu olayı tasarlayarak hareket etmiştir"

Ölen Muhammet Tuncel'in babası Alaettin Tuncel, "Biz sanık ile olay gününden bir gün sonraki sabah olay yerine gittik. Beraber baktık. Bu süreçte bize hiçbir şey anlatmadı. Kamera kayıtlarına göre 22.06'da sanayiden ayrılıyor, 22.45'te maktulün telefonunun konumunu kapatıyor. Olay anlık gelişen bir olay değildir. Sanık bu olayı tasarlayarak hareket etmiştir. Telefonu 23.06'da çöpe atmıştır. Taraflar arasında maddi bir husumet olmadığını düşünüyorum. Zira ben her ikisine de maddi olarak destekte bulunmuştum. Olayın altında başka bir neden vardır. Sanık huzurunuzda yalan söylemektedir. Olaydan bir gün sonra olay yerine yaklaşık 500 metre mesafede story atarak iş yaptığını göstermiştir. Bu durum beni ve ailemi yaralamıştır. Ben sanıktan şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

Anne Şengül Pala ise, "Sanık ile oğlum arasında herhangi bir husumete şahit olmadım. Kısa zaman öncesine kadar da birlikte hareket ederlerdi. Aramızda hiçbir husumet yoktur. Ben sanıktan şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

Duruşma tanıkların dinlenilmesi için ileri bir tarihe ertelendi. - SAMSUN