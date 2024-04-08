Samsun'da pompalı tüfekle saldırıya uğrayan 3 genç yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Samsun'da pompalı tüfekle saldırıya uğrayan 3 genç yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde pompalı tüfekle gerçekleştirilen saldırı sonucunda B.A., M.A. ve Y.G. isimli 3 genç yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis saldırganın peşinde olduğunu açıkladı.

08.04.2024 23:14  Güncelleme: 23:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da pompalı tüfekle saldırıya uğrayan 3 genç yaralandı

SAMSUN - Samsun'da pompalı tüfekle vurulan 3 genç yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde saat 20.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekle saldırıya uğrayan B.A.(20), kardeşi M.A.ile arkadaşları Y.G.yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, silahlı saldırıyı A.Ş.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Saldırganın kaçış istikametinde arama yapan polis ekipleri, kaçan şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

İlkadım, Samsun, Saldırı, Güvenlik, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da pompalı tüfekle saldırıya uğrayan 3 genç yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:16 Mersin’de 3 kişilik aileyi yakarak öldüren katil zanlısı cezaevinde canına kıydı Mersin'de 3 kişilik aileyi yakarak öldüren katil zanlısı cezaevinde canına kıydı
21:33 TFF, seçimlerin 18 Temmuz’da yapılacağını resmen açıkladı TFF, seçimlerin 18 Temmuz'da yapılacağını resmen açıkladı
19:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan YSK’nın Hatay kararına ilk açıklama: Mehmet kardeşimiz kesin kararla seçimi kazanmış oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YSK'nın Hatay kararına ilk açıklama: Mehmet kardeşimiz kesin kararla seçimi kazanmış oldu
19:17 Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail’e yönelik tedbir kararları alındı Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'e yönelik tedbir kararları alındı
17:47 İYİ Parti teşkilatı, olaylı şekilde istifa eden Yavuz Ağıralioğlu’nu kurultay öncesi ikna etmek için kolları sıvadı İYİ Parti teşkilatı, olaylı şekilde istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'nu kurultay öncesi ikna etmek için kolları sıvadı
22:50 Liderlerin Ramazan Bayramı programı belli oldu Liderlerin Ramazan Bayramı programı belli oldu
22:17 Denizli’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1’i çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi Denizli'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1'i çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi
21:23 CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ameliyatları başarıyla gerçekleşti CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ameliyatları başarıyla gerçekleşti
19:08 UEFA, Fenerbahçe’nin deplasman cezasını 1 maça düşürdü UEFA, Fenerbahçe'nin deplasman cezasını 1 maça düşürdü
18:55 İstifası istenen Büyükekşi’ye Fenerbahçe’den 5 soru İstifası istenen Büyükekşi'ye Fenerbahçe'den 5 soru
18:44 Terörist başının yeğeni Ömer Öcalan’dan Meclis kürsüsünde skandal sözler: Soyadımla gurur duyuyorum Terörist başının yeğeni Ömer Öcalan'dan Meclis kürsüsünde skandal sözler: Soyadımla gurur duyuyorum
18:01 Fenerbahçe’den dünya kamuoyuna Süper Kupa açıklaması: Adaletsizliğe karşı dik durmaya devam edeceğiz Fenerbahçe'den dünya kamuoyuna Süper Kupa açıklaması: Adaletsizliğe karşı dik durmaya devam edeceğiz
17:52 Sanal kumar bağımlısı adam sokak ortasında intihar etti Sanal kumar bağımlısı adam sokak ortasında intihar etti
17:46 Evden kaçıp evlenen hamile genç kadın, ağabeyi tarafından sokakta tek kurşunla öldürüldü Evden kaçıp evlenen hamile genç kadın, ağabeyi tarafından sokakta tek kurşunla öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2024 00:06:39. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da pompalı tüfekle saldırıya uğrayan 3 genç yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement