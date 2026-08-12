Samsun’da 3 çocuk babası şahıs hobi atölyesinde asılı bulundu
Samsun'un İlkadım ilçesinde belediyede işçi olarak çalışan 3 çocuk babası Seydi Ahmet Şenoğlu (37), evinin yanındaki hobi atölyesinde asılı halde bulundu. Sağır ve dilsiz olduğu öğrenilen Şenoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun'da 3 çocuk babası şahıs, evinin yanında bulunan kendisine ait hobi atölyesinde asılı halde bulundu.
Olay, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde bulunan marangoz atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde şirket işçisi olarak çalışan Seydi Ahmet Şenoğlu (37) bugün işe gitmeyince arkadaşları tarafından merak edildi. Şenoğlu, evinin yanında bulunan kendisine ait hobi atölyesinde asılı halde ölü bulundu. Yapılan araştırmada 3 çocuk babası Şenoğlu'nun sağır ve dilsiz olduğu öğrenildi.
Şahsın ölümüyle ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
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