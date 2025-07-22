Samsun\'da Scooter Kazası

SAMSUN (İHA) – Samsun'da elektrikli scooter ile gezen 2 çocuk, dengelerini kaybederek düştü. Hafif yaralanan çocukların tedavisi ambulansta ayakta yapıldı.

Olay, Bulvar Alışveriş Merkezi alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşları küçük 2 çocuk elektrikli scooter ile gezdikleri sırada dengelerini kaybederek yere düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri, hafif yaralanan çocuklara ambulansta müdahalede bulundu. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - SAMSUN