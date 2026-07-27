Samsun’da seyir halindeki minibüs yandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde seyir halindeki minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Çarşamba ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Ö. idaresindeki minibüs seyir halindeyken akü arızası nedeniyle bir anda alev aldı. Alevleri fark eden sürücü, aracını emniyet şeridine çekerek kendini dışarı attı. Alevler kısa sürede büyüyerek aracın ön kısmını sardı. İhbar üzerine adrese polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Araçta hasara yol açan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.