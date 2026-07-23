Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişiyi her iki bacağından silahla vurarak yaralayan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, M.E.Ö. (21) ile C.Z. sokakta yan yana yürüdükleri sırada aralarında tartışma çıktı. Yürümeye devam ettikleri esnada aniden duran M.E.Ö., C.Z.'ye yumruk attı. Şüpheli, ardından belinden çıkardığı tabancayla C.Z.'yi her iki bacağından vurarak yaraladı. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Olayın ardından 55 plakalı araçla kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen silah olay yerine yakın bir bölgede bulunurken, şüpheli M.E.Ö. ise Yunus Timlerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Son Dakika › 3. Sayfa › Atakum'da yumruk ve ardından silahlı saldırı: Bacaklarından vuruldu - Son Dakika
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