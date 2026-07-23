Atakum'da yumruk ve ardından silahlı saldırı: Bacaklarından vuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Atakum'da yumruk ve ardından silahlı saldırı: Bacaklarından vuruldu

23.07.2026 23:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun’un Atakum ilçesinde bir şahısın yan yana yürüdüğü kişiye önce yumruk atıp, ardından tabancayla vurarak her iki bacağından yaraladığı anın görüntüleri ortaya çıktı.

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişiyi her iki bacağından silahla vurarak yaralayan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

ÖNCE YUMRUK ATTI, SONRA SİLAHLA VURDU

Edinilen bilgiye göre, M.E.Ö. (21) ile C.Z. sokakta yan yana yürüdükleri sırada aralarında tartışma çıktı. Yürümeye devam ettikleri esnada aniden duran M.E.Ö., C.Z.'ye yumruk attı. Şüpheli, ardından belinden çıkardığı tabancayla C.Z.'yi her iki bacağından vurarak yaraladı. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından 55 plakalı araçla kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen silah olay yerine yakın bir bölgede bulunurken, şüpheli M.E.Ö. ise Yunus Timlerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Atakum, Samsun, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Atakum'da yumruk ve ardından silahlı saldırı: Bacaklarından vuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı’nın eşine tribünlerden ’’Otur’’ tepkisi Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı'nın eşine tribünlerden ''Otur'' tepkisi
Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı
Ankara’daki utanç verici görüntü bakanlığı harekete geçirdi Ankara'daki utanç verici görüntü bakanlığı harekete geçirdi
Otomobille çarpışan polis aracı yan yattı 2’si bekçi 3 yaralı Otomobille çarpışan polis aracı yan yattı! 2'si bekçi 3 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 üniversiteye yeni rektör atadı Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 üniversiteye yeni rektör atadı
Ortadoğu’da dengeleri değiştirecek nükleer anlaşma Ortadoğu'da dengeleri değiştirecek nükleer anlaşma
Gazeteciye restoranda kanlı infaz Kahvaltı yaparken öldürdüler Gazeteciye restoranda kanlı infaz! Kahvaltı yaparken öldürdüler
Avukatından çarpıcı iddia: Yazıcıoğlu’nun ölümünde Enver Altaylı’nın parmağı var Avukatından çarpıcı iddia: Yazıcıoğlu'nun ölümünde Enver Altaylı'nın parmağı var
Ünlü yönetmen Ezel Akay uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı Ünlü yönetmen Ezel Akay uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

23:51
Vincenzo Italiano: Tek gol attığımız için üzgünüm
Vincenzo Italiano: Tek gol attığımız için üzgünüm
22:52
Beşiktaş, Midtjylland’ı tek golle yıktı
Beşiktaş, Midtjylland'ı tek golle yıktı
22:32
Sokakta çıkan tartışmada birbirini bıçakladılar
Sokakta çıkan tartışmada birbirini bıçakladılar
22:11
Özgür Özel ve ekibine şok suçlama: TBMM’deki parti kasasını boşaltıyorlar
Özgür Özel ve ekibine şok suçlama: TBMM'deki parti kasasını boşaltıyorlar
21:54
İsrail’den Mescid-i Aksa’ya skandal saldırı Türkiye’den tepkiler çığ gibi yükseliyor
İsrail'den Mescid-i Aksa'ya skandal saldırı! Türkiye'den tepkiler çığ gibi yükseliyor
21:45
Yolsuzluk operasyonunda 20 tutuklama Aralarında İzmit Belediye Başkanı Hürriyet de var
Yolsuzluk operasyonunda 20 tutuklama! Aralarında İzmit Belediye Başkanı Hürriyet de var
20:38
AB’den Rusya’ya son 4 yılın en kapsamlı yaptırım paketi
AB'den Rusya'ya son 4 yılın en kapsamlı yaptırım paketi
19:47
Bahçeli’nin CHP’yi karıştıran “hazine yardımı“ önerisine Kılıçdaroğlu’ndan yanıt
Bahçeli'nin CHP'yi karıştıran "hazine yardımı" önerisine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt
19:16
CHP’de Aydın il yönetimi ile İzmir’deki 7 ilçe örgütü toplu halde istifa etti
CHP'de Aydın il yönetimi ile İzmir'deki 7 ilçe örgütü toplu halde istifa etti
19:14
Kargoyu kameraya bakarak kırdı
Kargoyu kameraya bakarak kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 01:01:31. #7.12#
SON DAKİKA: Atakum'da yumruk ve ardından silahlı saldırı: Bacaklarından vuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.