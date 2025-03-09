Samsun'da Şubat'ta 899 Trafik Kazası - Son Dakika
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Samsun'da Şubat'ta 899 Trafik Kazası

Samsun\'da Şubat\'ta 899 Trafik Kazası

Samsun'da Şubat 2025'te 899 trafik kazası oldu, 3 ölü, 384 yaralı. Türkiye genelinde 119 kişi hayatını kaybetti.

09.03.2025 11:40
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Samsun'da 2025 yılı Şubat ayında polis bölgesinde meydana gelen 899 trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 384 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre trafikte kural tanımayan ve tedbirlere uymayan sürücü ve vatandaşlar 2025 yılının Şubat ayında da birçok acının yaşanmasına sebep oldu. Şubat ayında Samsun'da 259'u ölümlü-yaralamalı ve 640'ı maddi hasarlı toplamda 899 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 3 kişi hayatını kaybetti, 384 kişi yaralandı.

Türkiye genelinde 119 kişi öldü

Türkiye genelinde Şubat ayında 46 bin 689 kaza meydana geldi. Bu kazaların 105'i ölümlü kaza olarak kayıtlara geçti. Kazalarda 119 kişi hayatını kaybetti, 23 bin 17 kişi yaralandı. Türkiye genelinde ölümlü-yaralanmalı trafik kazasına karışan araçların cinsine bakıldığında ise 319'unu bisiklet, bin 828'ini motorlu bisiklet, 5 bin 364'ünü motosiklet, 13 bin 359'unu otomobil, 588'ini minibüs, 3 bin 847'sini kamyonet, 460'ını kamyon, 626'sını çekici, 542'sini otobüs, 85'ini traktör, 3'ünü arazi taşıtı, 67'ini özel amaçlı, 36'sını iş makinesi, 28'ini ambulans, 5'ini tanker, 1'ini tren, 7'sini tramvay ve 314'ünü diğer araçlar oluşturdu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Şubat'ta 899 Trafik Kazası - Son Dakika

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