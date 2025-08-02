Samsun'da kamyonetin park halindeki tıra arkadan çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun'un Terme ilçesi Samsun Ordu karayolu 76. kilometresi Sakarlı mevkiinde Mustafa Akman (45) idaresindeki kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun dışında park halinde bulunan yarı römork tıra arkadan çarptı.
Kazada kamyonette bulunan Abdussamed Zengin (19) olay yerinde hayatını kaybederken, kamyonet sürücüsü Mustafa Akman da yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Terme Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?