Samsun'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Samsun'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
SAMSUN - Samsun'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Yenimahalle Millet Bahçesi karşısında saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkay Sarı idaresindeki 55 ARH 211 plakalı motosiklet ile Uğur Korkmaz'ın kullandığı 55 ACJ 932 plakalı otomobile çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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